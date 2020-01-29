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Новосад поймали на двойных стандартах из-за "родного" русского языка

2.5т
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Украинский писатель Андрей Кокотюха заявил, что министр образования Анна Новосад решением о частичном переходе школ на преподавание на украинском разделила два языка: родной и государственный.

Как рассказал автор изданию "Экспресс", глава МОН объяснила, что родной язык и литература будет преподаваться на русском. Начальная школа также остается на родном языке. Однако впоследствии она заявила, что важно подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке. Таким образом, Новосад противоречит сама себе.

По мнению Кокотюхи, отдельные уроки русского языка как родного будут напоминать советские практики.

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"Языковую дискриминации в Украине придумали и продвигают прежде всего российские пропагандисты и пророссийски настроенные сограждане. На язык в быту никто не посягает. Но ведь речь идет о школе как, собственно, государственном учреждение, где обучение вполне логично перевести на украинский как государственный", – подчеркнул писатель .

По его словам, Новосад считает родным языком для большинства украинцев русский. Поэтому в том, что начальные классы будут обучаться на русском, а с пятого класса дети все равно будут переходить на украинский, есть скрытый смысл. Вероятно, русский язык и литературу как предметы в школах оставят, будут преподавать на языке оригинала, который Новосад называет "родным".

"Логика процесса требует принять только два решения. Первое – с 1 сентября 2020 года обучение в средней школе переводится на украинский как государственный в 100% средних школ. Второе, несколько сложнее – определиться наконец со статусом русского в Украине", – добавил Кокотюха.

Новосад поймали на двойных стандартах

Новосад поймали на двойных стандартах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад рассказывала, как учителей русскоязычных школ обучат украинскому.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа украинский язык русский язык
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Пети Moщи
Пети Moщи
Украинцы вам самим не стремно подчиняться галичанам?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фaшисты мовные
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
либеральная мразь.
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2
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