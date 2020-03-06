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Новосад обвинила Шмыгаля в своей отставке

2.6т
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Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Анна Новосад назвала причину, по которой отказалась от должности в новом Кабмине Дениса Шмыгаля.

В эфире радио "Новое время" чиновница заявила, что у новоиспеченного главы правительства не нашлось времени для общения и ответов на ключевые вопросы о дальнейшей работе Минобразования.

"Очевидно, у новой команды не хватило времени или чего-то другого, чтобы провести нормально переговоры с кандидатами на гуманитарный блок", – сказала Новосад, добавив, что перед отставкой она общалась только с президентом Владимиром Зеленским.

По словам экс-министра, перед тем, как принять решение, идти ли в команду Шмыгаля, ей нужно было знать ответы на несколько принципиальных вопросов.

"Первое – если мне ищут замену, пожалуйста, скажите, какие ко мне ключевые претензии, какие были проблемы в моей работе? Второе – перед тем, как соглашаться на работу в новой команде, надо понимать приоритеты, надо понимать, будет ли новый руководитель и вообще состав новой команды поддерживать мой план действий, в частности, те наработки и очень часто непопулярные изменения в образовании, которые мы начали, потому что это потребует определенной степени политической защиты", – сказала Новосад.

Анна Новосад

Анна Новосад

"Радио Трек"

"Третье – реформа образования, науки. Изменения в этих сферах невозможно сделать без финансов. Без понимания позиций сложно подписываться на работу в новой команде, потому что я не знаю, удастся ли выполнить то, что мы пообещали, в частности, то, что обещалось в программе президента – повысить заработную плату учителям", – добавила она.

Бывший министр также подчеркнула, что не ждала этих ответов от президента, поскольку компетентен в этих вопросах должен быть именно премьер-министр.

"С господином Денисом разговора не было, поэтому, собственно, меня нет в этом правительстве. У будущего премьера, возможно, были более важные дела, чем найти министра образования", – подытожила Новосад.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • министр образования Анна Новосад отказалась работать в составе нового правительства и заявила о желании покинуть пост.

  • Новосад отметила, что Минобразования в течение последних шести месяцев отработало максимально возможно в сложившейся ситуации.

  • Преемнице Новосад может стать народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. Сейчас она является председателем подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Персоны
Денис Шмыгаль Анна Новосад
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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