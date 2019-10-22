Новосад назвала условия своей отставки

Министр образования Анна Новосад заявила, что готова уйти с должности, если все правительство или только премьер-министр Алексей Гончарук уйдет в отставку.

Об этом руководительница МОН рассказала в интервью УНІАН. По ее словам, условий для отставки есть много.

"Я думаю, что это также моменты, когда я буду понимать, что не могу выполнить то, что пообещала, мне это не удается. Если я никак не могу это изменить, то должен наступить момент оценки способности и нужно будет выбирать: остаешься ты или идешь", – подчеркнула министр.

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Новосад также отметила, что не сможет пойти на нарушение собственных принципов. Но за почти два месяца работы на должности министра такие случаи не попадались.

"Если будет определенное давление внешне относительно неправомерных, коррупционных действий, то однозначно это "нет!". Если я не смогу этому противостоять, то, конечно, это вопрос "почему я в этой команде?" – добавила руководительница Минобразования.

Анна Новосад pedpresa.ua

Напомним

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад пообещала увеличить зарплату учителям в 2020 году.

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