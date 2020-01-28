Министр образования Анна Новосад заявила, что в 2020 году в Украине создадут единую систему профессиональных колледжей и государство будет инвестировать в их модернизацию.

Как рассказала руководительница Минобразования в интервью радио НВ, для реформы профессионального образования в Госбюджете на 2020 год заложили 259 млн грн, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Мы хотим сделать в 2020 году две вещи: создать единую систему профессиональных колледжей, которая будет понятной абитуриентам, учащимся и работодателям. И второе – правительство будет инвестировать системно в модернизацию этих профессиональных колледжей", – рассказала Новосад.

По ее словам, финансирование на модернизацию колледжей увеличили более в 5 раз – в 2019 году на профессиональное образование было выделено 50 млн грн.

"Хотим двигаться вместе с областям и работодателями в модернизации тех заведений, которые востребованы на рынке. Одним из условий, которые мы ставим областям для получения этих денег, это привлечение средств от третьих сторон", – добавила министр.

Новосад анонсировала важные изменения для колледжей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Луганщине студентам колледжа выдали фальшивые дипломы.

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