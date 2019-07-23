Что будет с новой украинской школой: в команде Зеленского раскрыли дальнейшие планы

Образовательная реформа "Новая украинская школа", стартовавшая с 1 сентября 2018 года, будет подкорректирована с учетом прежних ошибок, но продолжена и даже ускорена.

О таких планах новой власти рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам образования из команды президента Владимира Зеленского, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Бабак.

"Реформа новой украинской школы необходима. На самом деле, ее нужно было проводить 25 лет назад. Но уже хорошо, что ее начали сейчас. Реформу никто останавливать не будет – наоборот, будут пытаться ускорить, сделать более глубокой и более качественной", – заверил Бабак.

При этом он добавил, что будет проведена "определенная работа над ошибками" и при необходимости внесены коррективы.

Так, по мнению Бабака, одна из основных проблем – недостаточная подготовка учителей.

"Учителя проходили определенную переподготовку, но, будем откровенными, это была очень скромная подготовка", – отметил он.

"С учителями надо работать. Это основной момент реформы. Если у нас будут неподготовленные учителя – реформа не пойдет. Потому что именно они ее внедряют", – объяснил представитель первой "двадцатки" в списке партии "Слуга народа".

Отметим, что некоторые СМИ называли Сергея Бабака потенциальным кандидатом на пост министра образования и науки Украины.

Бабак уточнил в комментарии ObozTV, что готов работать как в Кабинете министров, так и в Верховной Раде.

"Я буду работать там, где буду более эффективным. Уверен, что буду одинаково эффективным и в Верховной Раде, и в Кабинете министров. Если это будет нужно. Но решать это Верховной Раде. И все зависит от того, кто будет премьер-министром. Он себе будет подбирать команду, и кого он подберет – так и будет", – заявил Бабак.

У Зеленского пообещали "улучшить и углубить" реформу "Новой украинской школы" mon.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, программу "Новой украинской школы" разрабатывали несколько лет и начали ее внедрение с первых классов начальных школ 1 сентября 2018 года. По мере взросления учеников будет происходить и реформа следующих уровней.

Подробнее об изменениях можно прочитать в интервью советника министра образования и науки Иванны Коберник.

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