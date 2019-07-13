Нога сломана, все молчат: в детсаду на Запорожье вспыхнул скандал. Фото

В Мелитополе в Запорожской области в детсаду случилось ЧП, после которого разгорелся скандал.

Так, пользователь Татьяна Чобану на своей странице в Facebook рассказала, что инцидент произошел с ее сыном 5 июля текущего года. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"...Мой сын получил травму по неосторожности, что привело к перелому... Я прихожу в садик, как обычно, вечером за ребенком, а мне говорят посмотри за ногой два дня, он упал..." – пояснила женщина.

Facebook Татьяны Чобану

По ее словам, на тот момент нога у мальчика уже была опухшая. "На вопрос, почему ничего не сделано: "мы побоялись". На вопрос, почему не позвонили: промолчали..." – пишет Татьяна.

В итоге, оказалось, что у мальчика перелом наружной лодыжки.

После этого в детсаду от мамы потребовали подписать акт, в котором указано, что мальчик якобы не жаловался на боль и у родителей нет претензий к сотрудникам учреждения.

Facebook Татьяны Чобану

Facebook Татьяны Чобану

Facebook Татьяны Чобану

Facebook Татьяны Чобану

Facebook Татьяны Чобану

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в детсаду "Ласточка" города Мелитополь (Запорожская область) разгорелся скандал. Это произошло на почве того, что перед 9 Мая музыкальный руководитель заставляла детей маршировать под советскую военную песню "Катюша".

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