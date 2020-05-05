Общественный деятель и детская писательница Лариса Ницой жестко раскритиковала подачу материала онлайн-урока для 11 класса на тему "Интимная и гражданская лирика Лины Костенко".

В частности, заявила, что даже во времена СССР патриотизма было больше, поэтому с Украиной "толку не будет через такое образование", которая есть сейчас. Мыслями она поделилась на своей странице в Facebook, где ее пост собрал более 800 лайков и больше сотни комментариев с поддержкой.

"Картинка урока – вау! Натюнингованная Новопечерская школа. Технические навороты, все такое. Молодая учительница – супер! Улыбающаяся. Симпатичная. Наученная. Слова от зубов отскакивают. Пультик в руках. Все такое модное, современное, европейское. А смысл? Смысл где?" – поинтересовалась Ницой.

Лариса Ницой

Общественный деятель заявила, что на самом деле урок был ни о чем. Кроме этого, из увиденного она сделала вывод, что украинское образование не дает ничего для гражданского становления детей.

"Ноль для патриотических чувств к своей стране и нашей истории, космополитизм полный", – считает Ницой.

В то же время заверила, что не выражает претензий к учительнице, которая проводила онлайн-урок. Она попросила ее не "травить", ведь та все сделала, как написано в программе.

Фрагмент из онлайн-урока "Интимная и гражданская лирика Лины Костенко" Скриншот с видео

"Хотите знать, как исчезает Украина? Так исчезает. Незаметно. Через воспитание просто людей. Не украинцев. Даже такие гениальные произведения, как "Маруся Чурай" так слизать – это еще надо уметь. Очередная образовательная диверсия. Это я все об образовании, не об учительнице... Она молоденькая и талантливая – ее так научили. И это страшно. А сколько в украинском образовании еще диверсий против Украины", – пишет общественный деятель.

По ее убеждению, Министерство образования и науки, которое "слизывает" патриотические произведения, нужно разгонять, а программу преподавания – переделывать.

"Сплошная гниль и трусость. При совке было больше патриотизма в программе, чем сейчас", – констатировала Ницой.

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