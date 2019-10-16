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Нитраты и кишечная палочка: школы Киева попали в скандал из-за антисанитарии

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В трех киевских школах: учебном заведении №42, гимназии "Киевская Русь" и школе №332, из-за антисанитарии закрыли пищеблоки.

Как сообщил руководитель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, учебные заведения находятся в Дарницком и Днепровском районах, пишет ГолосUA.

Новости
Под Киевом маме больного ребенка запретили заходить в школьную столовую: возник скандал

Во время проверок в продуктах, которые поставляли в школьные столовые, была обнаружена кишечная палочка и другие возбудители инфекций. Также отмечается, что в овощных блюдах обнаружены нитраты.

"Госпродпотребслужбы обнаружила в школах нарушение гигиенических требований. Пищеблоки прекратили свою деятельность, так как есть угроза для жизни и здоровья детей. Было принято решение изъять и уничтожить продукты. Сейчас столичная власть ищет пути для альтернативного питания учащихся в этих школах", – сказал Рубан.

Школьная столовая

Школьная столовая

Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, в школьной столовой в Одессе ученикам подали обед с червями.

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Тема
Инциденты в школах
Персона
Олег Рубан
Место
Украина Киев
Теги
конфликт в школе скандал в школе
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филипп филипыч
филипп филипыч
продукты мытые? нет, немытые)))
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