Незаменимые учителя: как оплачивается замена коллег в школе

"Я учитель английского языка. Конечно, в нашей школе классы разделены на группы и в случае, когда коллега болеет, я ее заменяю и провожу урок у всего класса. Но мне не оплачивают такой замены. Законно ли это?"

Как только Фонд Максима Степанова начал работать над онлайн проектом юридической поддержки учителей PRO.Школу, как на почту посыпались письма с вопросами об оплате замен коллег. Конечно, казалось бы, здесь все логично — если ты работаешь за кого-то, то должен получать за это денежную компенсацию. Но, как оказалось, закон имеет свои особые случаи, и далеко не все педагоги могут понять и разобраться, что написано в самом законе. Ведь часто толкование подобных текстов под силу только юристам.

Что же делать, если приходится заменять коллегу и как получить достойную компенсацию? А что если ты учитель физики, а тебе приказывают заменять преподавателя географии? Или приходится объединять класс на уроках физкультуры или английского, потому что учитель-напарник заболел? Вопросов и нюансов много. Как же получить выплаты за дополнительную нагрузку?

Время — деньги

Это логичная формула: если зарплата учителей зависит от количества рабочих часов, то каждый дополнительный час приносит дополнительные деньги. И действительно Инструкция о порядке начисления заработной платы работникам образования (которую еще называют Инструкция №102 по Приказу МОН) четко говорит о правилах начисления оплаты за замену коллег:

Если вам приходится заменять учителя, вы получаете почасовую оплату за каждый проведенный урок.

Если же проводить замену приходится дольше, чем 2 месяца, то вам начисляется плата согласно тарификации начиная с первого урока-замены.

То есть, если учитель заболел или должен пропустить свой урок, директор школы и администрация обязаны найти ему замену и оплатить ее. Но здесь следует быть очень внимательным, ведь почасовая оплата и тарификация существенно отличаются. Поэтому, если вдруг, учителю приходится работать на замене от 2-х месяцев — необходимо требовать тарифицированной оплаты, ведь это совсем другие деньги.

"Я заменяю тяжело больного коллегу с марта месяца. Сейчас уже начало нового учебного года, а мне до сих пор никто не изменил ставку. Могу ли я требовать пересмотра зарплаты или отказаться от замены?" — подобных вопросов достаточно много и следует четко обсуждать с администрацией школы долгосрочные замены. Ведь закон говорит следующее:

"При оплате за часы замещения временно отсутствующих по болезни или по другим причинам учителей, которое длилось не более двух месяцев, осуществляется почасовая оплата труда.

Если замещение продолжалось более двух месяцев, то оплата труда учителя производится с первого дня замещения за все часы фактической педагогической нагрузки в порядке, предусмотренном п. 68 Инструкции, в частности, путем умножения ставки заработной платы на их фактическое учебную нагрузку в неделю и деления этого произведения на установленную норму часов в неделю".

(Инструкция о порядке насчисления заработной платы работникам образования, утвержденной приказом Министерства образования Украины 15 апреля 1993 № 102.)

Учитель на замене dw.com

Моя чужая работа

Что же делать, когда в школе не хватает кадров и на замену вызывают коллег по другим дисциплинам? Например, учителя украинского языка необходимо заменить на три недели и другие специалисты по языку не могут взять его уроки? В таком случае, директор может назначить на замену любого учителя другого предмета — например, географии. При условии, что его рабочие часы позволяют взять эту нагрузку. Это не значит, что географ будет читать диктанты. Происходит замена уроков — вместо украинского языка детям читают географию, а когда вернется учитель-языковед, он заберет часа географии для своих уроки, пока не вычитает весь пропущенный материал.

Это своего рода перепланировка и на количество часов учителя оно не влияет. Поэтому такую ​​замену никто не оплачивает:

"Учителя из других дисциплин, заменяя временно отсутствующих коллег, выполняют программу по своему предмету несколько заранее, чтобы впоследствии передать соответствующие часы учителю, который сейчас отсутствует, для выполнения пропущенной программы. В таком случае учителю, который обеспечивает замену временно отсутствующего коллеги, дополнительная оплата не осуществляется" (там же).

А что со случаями разделения класса на группы? Как оказалось, существует лишь Приказ №128 Порядка разделения классов на группы при изучении отдельных предметов, но он не регулирует замены учителей в этих группах. Поэтому приходится снова брать в руки Инструкцию и удивляться тому что в ней написано. А именно — замену учителей иностранных языков не оплачивают.

Почему нет доплаты за замену, если приходится вести урок за коллегу? Казалось бы, количество детей больше, а значит — и нагрузки больше. Но количество рабочих часов от этого не увеличивается, а оплачиваюют лишь дополнительно проведенные уроки.

То есть получается, что учитель читает тот же урок в то же время, правда, не для половины класса, а для всего. Именно поэтому по графику рабочих часов изменений нет, а значит — нет и выплат. Несправедливо? Но пока с этим никак поспорить. Есть свет в конце туннеля и в этой истории, если замена длительная, то можно говорить с администрацией о надбавке:

"Руководителям учебных заведений предоставлено право устанавливать работникам надбавку в размере до 50% должностного оклада (ставки заработной платы) за сложность и напряженность в работе".

(Пункт 4 Приказа МОН от 26.09.2005 г.. №557 "Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений")

Но директор школы имеет право самостоятельно решать, кому платить надбавку, а кому нет — и здесь уже действует сугубо человеческий фактор.

Больше пашешь — больше платят

Замена — это не только урок вместо коллеги. Часто приходится проверять диктанты, домашние задания, даже писать контрольные или вообще проводить классные собрания. Что делать в таких случаях и должен ли вообще учитель на замене всем этим заниматься? Закон здесь на стороне педагогов. В случае долгосрочной замены — а это, как мы уже знаем, срок от 2-х месяцев — учитель должен давать контрольные, проверять работы и все остальное. Ведь он будет получать тарифицированную плату. Если же компенсация почасовая, то никто не обязан брать на себя дополнительную работу бесплатно. За проверку тетрадей и проведения любых работ насчитывают дополнительную плату. Конечно, нельзя исключать и вопросы нравственного кодекса и взаимодействия с коллегами — если учитель готов бесплатно брать на себя срочную работу друзей — никто ему не запрещает.

Если на замене приходится выполнять обязанности классного руководителя, это тоже дополнительно обсуждается с администрацией, фиксируется заявлением и дополнительной оплатой. И это следует помнить.

"Я вынуждена быть классным руководителем, пока моя коллега болеет. И это адская работа, потому что мне хватает моей нагрузки и рабочих часов. Но директор просто поставил меня перед фактом. Иногда по вечерам я хочу рвать на себе волосы, потому что ничего не успеваю и не могу никому пожаловаться."

Замена — правила комфортной работы

Если вы хотите, чтобы вам вовремя и полностью оплатили замену, необходимо знать простые правила и напоминать их себе.

1. В каждой школе есть "Журнал учета пропущенных и замещенных уроков". И за информацию в нем отвечает Заместитель директора по учебной работе.

2. Все записи в журнале и классном журнале необходимо вести своевременно, четко и указывать все уроки, которые заменяли, дополнительные работы, домашние задания и тому подобное.

3. Количество уроков, которые стоят на замене, должно совпадать с учетом уроков в классном журнале, которые провели.

4. Кроме того, необходимо ставить свою подпись напротив каждого урока и отмечать его в "Табеле учета использования рабочего времени".

5. Четко обсуждайте период замены и затем возвращайтесь к новым датам, если учитель до сих пор не может выйти на работу.

6. Обсуждайте дополнительную нагрузку и все фиксируйте документально — заявлениями и актами. Например, если от вас требуют выполнять обязанности классного руководителя.

7. Когда период замены продлится дольше 2-х месяцев, учитель должен просить пересмотра оплаты замены по тарификации.

8. Не объединяйте группы в один класс по собственной инициативе, дождитесь приказа администрации и документального подтверждения.

9. И напоследок — тщательно изучите Инструкцию о порядке насчисления заработной платы работников образования. Кто знает, возможно, вы найдете там много полезного и до сих пор неизвестной вам информации.

Кстати, приложение №8 к Инструкции коротко говорит об обязательной доплате и надбавке "за выполнение обязанностей срочно отсутствующего работника" и кроме этого — "за увеличение объемов выполняемых работ". Школа обязана полностью оплачивать замены и учителям стоит досконально знать свои права. Вероятно, программа НУШ скоро коснется и вопросов замены, чтобы облегчит этот процесс. Но пока стоит надеяться только на знание самих педагогов и лояльную политику школьных администраций. В прошлый раз в блоге PRO.Школу мы говорили про права учителя и почему он всегда виноват. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите нам на proshkolu.com.

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