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"Нет – уборке классов учениками!" В Украине призвали избавиться от школьных традиций

1.4т
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Образовательный эксперт Сергей Дятленко призвал избавиться от школьных традиций таких, как уборка классов учениками, приносить цветы на экзамены и просить разрешения выйти из класса.

Педагог провел опрос, в котором приняли участие 484 человека. Так, больше всего украинцы хотят, чтобы в школах исчезла традиция встречать учителей, приехавших на семинар, песнями и стихами, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"За захоронения такой традиции высказалось 390 участников, что составило чуть более 80%. Такое отношение может свидетельствовать о том, что если кто-то еще заставляет детей учить красивые слова и ждать гостей в холле в парадной форме, то следует отменить это уже с завтрашнего дня!" – отметил Дятленко на Facebook-странице.

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По его словам, также следует нарушать традицию приветствовать учителей с Международным женским днем, дежурить по школе и вставать, когда входит педагог.

В Украине призвали избавиться от школьных традиций

В Украине призвали избавиться от школьных традиций

inlviv.in.ua

"Я был в роли тех, кто выступал в беленькой рубашке перед гостями итоговых годовых собраний колхозников, кто тренировал детей для выступления перед участниками семинара директоров. Но сложнее всего чувствую себя по другую сторону действа. Ведь жалость переплетается с отчаянием и стыдом", – добавил Дятленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист объяснил, как защитить права ребенка, если ее заставляют убирать в школе.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа традиции преподаватель
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