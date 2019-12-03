"Нет – уборке классов учениками!" В Украине призвали избавиться от школьных традиций

Образовательный эксперт Сергей Дятленко призвал избавиться от школьных традиций таких, как уборка классов учениками, приносить цветы на экзамены и просить разрешения выйти из класса.

Педагог провел опрос, в котором приняли участие 484 человека. Так, больше всего украинцы хотят, чтобы в школах исчезла традиция встречать учителей, приехавших на семинар, песнями и стихами, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"За захоронения такой традиции высказалось 390 участников, что составило чуть более 80%. Такое отношение может свидетельствовать о том, что если кто-то еще заставляет детей учить красивые слова и ждать гостей в холле в парадной форме, то следует отменить это уже с завтрашнего дня!" – отметил Дятленко на Facebook-странице.

По его словам, также следует нарушать традицию приветствовать учителей с Международным женским днем, дежурить по школе и вставать, когда входит педагог.

В Украине призвали избавиться от школьных традиций inlviv.in.ua

"Я был в роли тех, кто выступал в беленькой рубашке перед гостями итоговых годовых собраний колхозников, кто тренировал детей для выступления перед участниками семинара директоров. Но сложнее всего чувствую себя по другую сторону действа. Ведь жалость переплетается с отчаянием и стыдом", – добавил Дятленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист объяснил, как защитить права ребенка, если ее заставляют убирать в школе.

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