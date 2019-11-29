Нет советским школам! В Украине пошли на радикальные меры

С 2021 года в Украине будут использовать современные подходы и безопасные инновационные материалы при проектировании учебных заведений.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк. Также она показала в пример школу в Дании, которая не похожа на учебные заведения в Украине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наши государственные учебные заведения традиционно строились по устаревшим советским образцам: коробка-школа, небольшие классы, длинные узкие коридоры, много холодного света. Но это не значит, что в таких условиях дети будут учиться всегда", – отметила Шуляк.

Поэтому в Украине введут параметрический метод в строительстве. Уже с 2021 года проектировщики будут использовать современные подходы к созданию объектов, а также инновационные материалы, которые являются не только качественными, но и безопасными.

Школа в Дании Facebook Olena Shuliak

Школа в Дании Facebook Olena Shuliak

Школа в Дании Facebook Olena Shuliak

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования Анна Новосад пообещала построить 100 садов и 100 школ.

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