"Нет бюджета": стали известны отличия обучения в вузах Великобритании и Украины

В Британии студент самостоятельно составляет свое расписание, выбирает темы и предметы, которые интересны именно ему. Университеты не навязывают учебные программы и планы, как это делают в Украине.

Отличием является и то, что бакалавриат длится три года, вместо украинских четырех, а магистратура – всего год, пишут Факты ICTV.

"В университетах Великобритании не существует бюджетной формы обучения. Поэтому есть два варианта: платить полную стоимость или плодотворно работать и просить назначения стипендии из университетских фондов, государственных или международных образовательных программ", – говорится в сообщении.

Средняя стоимость обучения в британских вузах обойдется в £20 тысяч за год или 600 тысяч грн. Отмечается, что стипендия Chevening для магистерских программ предусмотрена как для британцев, так и для студентов из других стран.

Также в британских университетах не берут взяток. Студент получает такой бал, на который он сдал предмет. Поступить в университет в Лондоне могут студенты из других стран. Часто даже не нужно ехать на вступительные экзамены, потому что все можно сделать через интернет.

обучение 5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская рассказали об обучении в школах США.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram