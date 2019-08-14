Неспособность к обучению: названы основные признаки

Когда дети приходят в школу, у них часто возникают проблемы с определенными предметами, письмом или чтением, однако это не может означать то, что у ребенка неспособность к обучению. Давайте рассмотрим основные признаки, которые помогут понять родителям, что пора обратиться к специалисту.

NICHD написал информацию о главных признаках неспособности ребенка к обучению, вот основные из них:

Проблемы с чтением и/или письмом

Неуклюжесть

Проблемы с математикой

Невнимательность

Плохая память

Неорганизованность

Также вместе с этим проявляются такие моменты:

Ребенок не способен сконцентрироваться на информации, он постоянно переключается на другие вещи и не запоминает почти ничего из пройденного. Не может сформулировать внятное предложение, постоянно сбивается и использует слова паразиты. Учителя жалуются на неуспеваемость Говорит простыми и короткими предложениями, пропускает слова Проблемы с пониманием слов или понятий

Данные факторы являются первым звоночком, однако это далеко не означает то, что пора ставить вашему ребенку диагноз. Если вам кажется, что ему тяжело дается учеба, то обратитесь к специалисту-психологу, который поможет разобраться в данной ситуации.

Школьник LiveJournal

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как помочь ребенку успешно вернуться к учебе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram