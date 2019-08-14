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Неспособность к обучению: названы основные признаки

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Когда дети приходят в школу, у них часто возникают проблемы с определенными предметами, письмом или чтением, однако это не может означать то, что у ребенка неспособность к обучению. Давайте рассмотрим основные признаки, которые помогут понять родителям, что пора обратиться к специалисту.

NICHD написал информацию о главных признаках неспособности ребенка к обучению, вот основные из них:

  • Проблемы с чтением и/или письмом

  • Неуклюжесть

  • Проблемы с математикой

  • Невнимательность

  • Плохая память

  • Неорганизованность

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Также вместе с этим проявляются такие моменты:

  1. Ребенок не способен сконцентрироваться на информации, он постоянно переключается на другие вещи и не запоминает почти ничего из пройденного.

  2. Не может сформулировать внятное предложение, постоянно сбивается и использует слова паразиты.

  3. Учителя жалуются на неуспеваемость

  4. Говорит простыми и короткими предложениями, пропускает слова

  5. Проблемы с пониманием слов или понятий

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Данные факторы являются первым звоночком, однако это далеко не означает то, что пора ставить вашему ребенку диагноз. Если вам кажется, что ему тяжело дается учеба, то обратитесь к специалисту-психологу, который поможет разобраться в данной ситуации.

Школьник

Школьник

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Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как помочь ребенку успешно вернуться к учебе.

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