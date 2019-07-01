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Скандал со школьником на инвалидной коляске в Чернигове получил неожиданный финал. Видео

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После громкого скандала в черниговской школе №11, где парню с инвалидностью запретили выполнять танец на выпускном вечере, дирекция заведения все-таки согласовала танец. Однако дети отказались и выступили в лицее №15, где учится школьник.

Как говорится в сюжете телеканала "Новый Чернигов", долгожданный танец Евы Шестак и Даниила Гирчука сорвал овации, а зрители в течение всего номера аплодировали стоя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вчера у меня был выпускной, но я забрала только аттестат. После мы праздновали в семейном кругу. Сегодня очень многие люди пришли нас поддержать", – рассказала Шестак.

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Партнер девушки по спортивным танцам добавил, что ему приятно выступать перед такой публикой. Ведь на выпускном собрались дружелюбные люди, все улыбаются и здороваются.

Свой танец пара готовила несколько месяцев. Вместе с тренером тщательно отрабатывали каждое движение воспалительной румбы.

"Мы уже несколько дней, когда выезжаем в город, к нам подходят незнакомые люди и говорят сыну, что он молодец, так держать," – отметила Ирина Гирчук, мама Даниила.

Танец на инвалидной коляске

Танец на инвалидной коляске

Освитория

Директор лицея №15 Елена Жовтопляс гордится своим учеником, ведь парень выступает на каждом празднике в школе.

"Когда я узнала, что Даня хочет поздравить и наших выпускников, и выпускников коллегиума, я его пригласила на праздник нашего учреждения вместе со своей партнершей. Они очень хорошо танцуют", – рассказала заместитель директора по воспитательной работе лицея №15 Людмила Иванова.

Ева и Даниил с семьей

Ева и Даниил с семьей

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове руководство местного лицея запретило своей ученицы на выпускном вечере танцевать с парнем на инвалидной коляске. Впоследствии учителя начали оправдываться и обвинять девушку, которая предложила выступление.

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Тема
Инциденты в школах
Место
УкраинаЧернигов
Теги
скандал в школеконфликт в школе
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