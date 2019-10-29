'Немые на барщину идут...' Рабские условия труда учителей возмутили украинцев

В сети украинцев возмутил буллинг директора школы в отношении к учителям, которых заставляют во время пяти дней каникул присутствовать на 16 методических мероприятиях.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Педагог отметил, что ему прислали один из таких планов методической работы.

"Учителя, который не придет, обязательно будут травить, требуя объяснения, угрожая всеми возможными карами. Хотя на самом деле, любая методическая работа является профессиональным обучением работников. А статья 18 Закона Украины "Об образовании" гарантирует, что человек имеет право на свободный выбор видов, форм такого профессионального образования", – прокомментировал Ликарчук.

По его словам, необходимость присутствовать каждый день на таких мероприятиях можно назвать физическим и психологическим насилием. А участие в методической работе по принуждению – рабством.

"Огромное количество наших учителей живет по принципу, хорошо описанным Тарасом Шевченко: "Немые на барщину идут..." Методическая работа может быть эффективной только тогда, когда учитель имеет собственную мотивацию к профессиональному обучению и совершенствованию. Если она отсутствует, то или педагог мертв, или он является рабом на галере", – добавил Ликарчук.

Пользователей соцсети возмутило такое поведение директоров школ.

"Иногда, сидя на подобных мероприятиях и слушая по несколько раз одно и тоже, начинаешь чувствовать себя умственно отсталым", "Это моббинг со стороны администрации. И он будет, пока сами учителя также это принимают, молчат, выполняют", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какой бывает буллинг учителей.

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