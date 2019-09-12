"Не закрывайте школы!" На Харьковщине учителя подали в суд

Директора четырех школ города Первомайска Харьковской области подали обжалование в суд, ведь не согласны с городским советом, который решил реорганизовать школы путем присоединения друг к другу.

Согласно решению, школу №1 совместили с №5, а ООШ №4 – с №7. Чтобы привлечь внимание общественности, учителя 1 сентября даже перекрывали дорогу в городе, однако результата это не дало, пишет УНН.

"Руководствуясь своими полномочиями 25 июня 2019 Первомайский городской совет Харьковской области принял решение о реорганизации школ путем присоединения", – сообщили в пресс-службе.

Директора указанных школ не согласилась с принятыми решениями и обжаловали их в Харьковский окружной административный суд. Они требуют признать незаконным и отменить решение о реорганизации путем присоединения этих школ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине родители школьников угрожают устроить "бойкот".

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