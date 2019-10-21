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Не всех коснется: Новосад пообещала увеличить зарплату учителям в 2020 году

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Министр образования Анна Новосад пообещала повысить зарплату педагогам и внести изменения в проект Госбюджета на 2020 год до его финального принятия.

Об этом сообщила руководительница МОН на Facebook-странице, называя свои главные достижения во время работы в правительстве. По ее словам, ведомство должно поддержать категории педагогов, которые получают самую низкую зарплату: молодых учителей, мастеров производственного обучения и воспитателей.

"Заработные платы педагогов в проекте первого чтения оставались на уровне 2019 года + индексация. Наша цель с комитетом по вопросам образования, науки и инноваций – ко второму чтению выйти с изменениями к уровню заработных плат. Буду откровенна, выполнить в полном объеме 822 постановление будет крайне сложно, его нужно пересматривать", – подчеркнула Новосад.

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Руководительница Минобразования также рассказала, что такие поправки в бюджет подавались ведомством и были поддержаны образовательным комитетом Верховной Рады.

"Убеждена, что найдя средства на дороги, аэропорты и фестивали, мы точно можем найти их на повышение престижности труда педагогов", – добавила министр.

Новосад пообещала увеличить зарплату учителям в 2020 году

Новосад пообещала увеличить зарплату учителям в 2020 году

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

  • Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

  • Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

  • Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходов на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные деньги должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

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Темы
Школа Образование в Украине
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
образование школа детский сад университет зарплата Министерство образования Украины
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Вы сначала выплатите хотя бы ту зарплату что они должны получать. Несколько месяцев не платят уже. А потом кричите про повышение. И кстати в бюджете по моему отменили статью на увеличение зарплаты учителям.
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