"Не в полномочиях директора": в Минобразования прояснили вопрос допуска невакцинированных детей в школы

Вопрос допуска невакцинированных детей в школу или детский сад не является полномочием администраций учебных заведений.

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий. По ее словам, в таких вопросах крайними стали директора, пишет УП.Життя.

"Если решение о посещении школы должен принимать директор на основании наличия справки о прививках, то, извините, это не является полномочиями директора школы", – сказала Мандзий.

Она объяснила, что Минобразования готовое присоединиться к совершенствованию нынешней системы.

"Мы не хотим быть крайними и переводить стрелки на другие министерства. Мы настроены сотрудничать и урегулировать эту ситуацию", – добавила заместитель министра образования.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывшие руководители Минобразования и Минздрава Лилия Гриневич и Ульяна Супрун в августе отметили, что детей без прививок не будут пускать в школы и сады. Однако в некоторых городах заявили, что не будут запрещать невакцинированным детям посещать учебные заведения.

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