"Не смогут поступить в вуз": на Луганщине студентам колледжа выдали фальшивые дипломы

В "Лисичанском медицинском колледже" в Луганской области 23 студентам выдали фальшивые дипломы: они не смогут поступить в вуз.
Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в комментарии журналисту УНН.
"Ко мне обратились студенты коммунального заведения "Лисичанский медицинский колледж": там всей группе выдали фальшивые дипломы, где нет регистрационного номера. И теперь 23 человека не могут поступить в вуз, потому что их дипломы сфальсифицированы", – сказал Лисянский.
Студенты
По его словам, в полиции отказались принимать заявление студентов.
"Это коммунальное учреждение, он относится к облгосадминистрации и дети учились на бюджете", – добавил Лисянский.
Как сообщал OBOZREVATEL, полиция расследовала дело о фиктивном обучении иностранных студентов на базе Днепропетровской медакадемии.
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