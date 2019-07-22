"Не смогут поступить в вуз": на Луганщине студентам колледжа выдали фальшивые дипломы

В "Лисичанском медицинском колледже" в Луганской области 23 студентам выдали фальшивые дипломы: они не смогут поступить в вуз.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в комментарии журналисту УНН.

"Ко мне обратились студенты коммунального заведения "Лисичанский медицинский колледж": там всей группе выдали фальшивые дипломы, где нет регистрационного номера. И теперь 23 человека не могут поступить в вуз, потому что их дипломы сфальсифицированы", – сказал Лисянский.

Студенты

По его словам, в полиции отказались принимать заявление студентов.

"Это коммунальное учреждение, он относится к облгосадминистрации и дети учились на бюджете", – добавил Лисянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция расследовала дело о фиктивном обучении иностранных студентов на базе Днепропетровской медакадемии.

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