"Не самая низкая зарплата": украинец опроверг популярные мифы о школе

Актер, драматург Александр Мирошниченко опроверг популярные мифы о школе и профессии учителя и отметил, что такие мысли часто не позволяют искать пути изменений в образовательном пространстве Украины.
Соответствующий пост он написал в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По его словам, вокруг школьного образования и учителей бурлит множество мифов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
Первый: Раньше все было лучше
Не было лучше. Школьники тоже прогуливали уроки, курили и иногда пренебрежительно относились к учителям. А иногда с восторгом бежали на уроки педагогов. Изменилось то, что сейчас чаще конфликты решают публично. "Ну и денег в СССР на нужды школы почти не собирали. А так все осталось как и было. Поэтому не стоит идеализировать", – отметил Мирошниченко.
Второй: Профессия учителя – самая тяжелая
Учитель – далеко не самая тяжелая профессия. Они не стоят по 12 часов на морозе, не разгружают вагоны. Учитель работает в относительно комфортных условиях. В каждом классе есть родители, условия труда которых тяжелее, чем в учителя.
Третий: Самая низкая зарплата
Среди бюджетников в учителей не самая низкая зарплата. "Устройство на работу – дело добровольное. Согласился на такой уровень оплаты? Так не плачь. Или меняй профессию. Потому что маленькая зарплата отнюдь не оправдывает низкий профессиональный уровень", – добавил актер.
Украинец опроверг популярные мифы о школе
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Четвертый: Родители хотят унизить учителя
Часто родители делятся на две группы: каким все безразлично и кому не плевать. Целью вторых есть не унижение учителей. Эти родители стремятся изменить систему. А для этого иногда приходится быть жесткими, принципиальными, некомфортными.
Пятый: Идите сами поработайте в школе
"А почему собственно человек с другой профессии должен идти заниматься тем, что не является его специальностью? Чтобы почувствовать себя в шкуре учителя? А зачем? Если следовать этой логике – нужно почувствовать себя в шкуре продавца, водителя, сантехника, врача. Это же абсурд", – объяснил Мирошниченко.
Шестой: Не нравится? Ищите другую школу
Если речь идет о государственной школе – учителя являются наемными работниками. Дети имеют право учиться в той или иной школе. А учителю никто законодательно не гарантирует прикрепления к определенному месту работы.
Седьмой: Родители – партнеры учителей
Партнерство предполагает равенство усилий и ответственности. "Я занимаюсь с ребенком уроками, объясняя ему, что вы не смогли объяснить в школе. А вы, уважаемые учителя, займетесь, например, стиркой детской одежды, уборкой в комнате, сходите с ребенком к врачу. Родители берут на себя часть хлопот, но и вы берете на себя часть", – отметил Мирошниченко.
По мнению драматурга, эти мифы искажают реальность и отталкивают украинскую школу от изменений. Поэтому он отметил, что нужно отбросить эти мифы, чтобы образование развивалось.
Мифы о школе и профессию учителя
Львовский портал
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине учителя пожаловались на невыплату обещанных надбавок.
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