"Не пустим детей в школу!" На Волыни родители устроили забастовку

В селе Стобыховке на Волыни родители устроили забастовку и не пустят детей учиться, пока в селе не начнут строить новую школу.

Более двухсот учеников 2 сентября не пошли на занятия. Проблема в селе не решается уже несколько лет подряд, поэтому родители неоднократно устраивали протесты, пишет Голос Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Старое помещение школы I-II ступеней построено еще в 1974 году и рассчитано только на 70 учеников. Оно находится в аварийном состоянии. А сегодня здесь обучается более 260 детей. Еще в 2018 году экс-глава ОГА Александр Савченко пообещал родителям, что строительство начнут, однако это так и не произошло", – говорится в сообщении.

Отмечается, что и в районе, и в области предусматривали такие действия со стороны крестьян, но ничего не сделали, чтобы уладить конфликт.

Протест на Волыни vo.suspilne.media

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Харькова вспыхнул языковой скандал.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал