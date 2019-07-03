"Ребенка не отдадим!" На Черкасщине матери поставили ультиматум из-за поборов в детсаду

Мать дочери, которая в апреле 2019 года пошла в детский сад №18 города Смела (Черкасская область), жалуется, что руководство заведения требует с нее платить благотворительные взносы. А воспитательница пригрозила, что однажды вечером не отдаст ребенка.

Об инциденте Лина Зигура рассказала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". У женщины четверо малолетних детей, она готова принести в сад все, что нужно для ребенка, но сдавать вступительные взносы не собирается (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Заведующий прямым текстом озвучила мне, что все родители должны сдавать деньги. Если мне это не нравится, то я могу идти искать другие дошкольные учреждения", – отметила Зигура.

Мама дочери обращалась и в отдел образования, однако уже месяц реакции нет. После этого заведующий решила заключить договор с женщиной, но она отказалась.

"Воспитатель настраивает против меня родителей группы, искажает информацию. Ранее пыталась выставить меня неблагополучной, провоцировала меня на скандал. Заявила, что не отдаст мне вечером моего ребенка, так как она видит, что я бросаю их самих", – рассказала Зигура.

Фото договора Лина Зигура в Facebook

Фото договора Лина Зигура в Facebook

В детском саду требуют деньги Скриншот

В детском саду требуют деньги Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам исследования, девять из десяти родителей платят подозрительные взносы в украинских школах.

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