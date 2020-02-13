"Не нужны слабым детям": образовательный эксперт назвал пользу от школьных оценок

Основатель первой в Украине частной школы – лицея "Гранд", Владимир Спиваковский заявил, что оценки мотивируют отличников приобретать новые знания.

Как рассказал он на Facebook-странице, слабые ученики не имеют, чем гордиться, поэтому для них оценки не играют особого значения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Считается, что школа готовит детей к будущему. А в будущем этих детей ждет конкуренция за право занять какую-то должность. Но если с детства не культивировать конкурентную среду – то как дети подготовятся к этому во взрослой жизни?" – отметил Спиваковский.

По его словам, качество знаний у детей снижается, если оценки отменяются. Он сравнил школу со спортом. Если спортмены будут бегать только для интереса, без желания стать первым, то это не будет считаться спортом.

Образовательный эксперт назвал пользу от школьных оценок EtCetera - Etcetera.media

"Сильные и серьезные школы в мире – жесткие, с выбыванием слабых учеников. Но это устраивает не всех родителей. Все зависит от того, зачем вы посылаете ребенка в школу: чтобы он там просто приятно проводил время или чтобы трудом и усилиями достигал в жизни высот", – добавил Спиваковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский учитель упрекнул родителей, которых беспокоят только оценки детей.

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