Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Не могу жить": появились подробности о самоубийстве профессора на Львовщине

3.7т
Читать материал на украинском

В Дрогобычском педуниверситете Львовской области на месте, где повесился профессор Богдан Винницкий, нашли две посмертные записки и сложены в сумках личные вещи.

Как говорится в сюжете ТСН, тело 66-летнего мужчины нашла лаборантка, которая пришла утром полить цветы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На одной из посмертных записок было написано: "Все, что мне принадлежит, содержится в трех сумках и пакете. Остальные – кафедральные вещи". В другой человек написал, что не может жить с постоянной головной болью.

Новости
Не хотел делать уроки: в Николаеве ребенок совершил жуткое самоубийство

Коллеги неоднократно просили профессора обратиться к врачам, но он отказывался. У мужчины остались жена и две дочери. Конфликтов в семье не было.

Появились подробности о самоубийстве профессора Богдана Винницкого на Львовщине

Появились подробности о самоубийстве профессора Богдана Винницкого на Львовщине

Винницкий проработал в вузе 40 лет. Он был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий, возглавлял кафедру математики.

"Он печатался за границей, имел предложение о продолжении своей деятельности как ученого в Австрии, Венгрии. Можно сказать, что это наш дрогобычский Энштейн. Любили его и в коллективе, и студенты", – рассказала ректор Дрогобычского педагогического университета Надежда Скотная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области подросток совершил страшное самоубийство.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Оксана Воля
Тема
Образование в Украине
Место
Украина Львов
Теги
университет самоубийство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
2
Смешно
0
Интересно
25
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Вроде образованный человек ,ну почему же не пошёл к врачу?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0