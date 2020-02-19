"Не могу жить": появились подробности о самоубийстве профессора на Львовщине

В Дрогобычском педуниверситете Львовской области на месте, где повесился профессор Богдан Винницкий, нашли две посмертные записки и сложены в сумках личные вещи.

Как говорится в сюжете ТСН, тело 66-летнего мужчины нашла лаборантка, которая пришла утром полить цветы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На одной из посмертных записок было написано: "Все, что мне принадлежит, содержится в трех сумках и пакете. Остальные – кафедральные вещи". В другой человек написал, что не может жить с постоянной головной болью.

Коллеги неоднократно просили профессора обратиться к врачам, но он отказывался. У мужчины остались жена и две дочери. Конфликтов в семье не было.

Появились подробности о самоубийстве профессора Богдана Винницкого на Львовщине

Винницкий проработал в вузе 40 лет. Он был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий, возглавлял кафедру математики.

"Он печатался за границей, имел предложение о продолжении своей деятельности как ученого в Австрии, Венгрии. Можно сказать, что это наш дрогобычский Энштейн. Любили его и в коллективе, и студенты", – рассказала ректор Дрогобычского педагогического университета Надежда Скотная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области подросток совершил страшное самоубийство.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!