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"Не хочу кого-то пугать, но..." Новосад готовится ликвидировать университеты

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Министр образования и науки Анна Новосад считает неоправданно завышенным количество университетов в Украине и дает понять, что это число может быть сокращено.

Об этом она заявила в интервью украинскому отделению Радио Свободы, передает Моя Школа OBOZREVATEL.

В частности, министр утвердительно ответила на вопрос, может ли количество университетов уменьшиться.

"Нам необходимо очень существенно поработать над сетью этих заведений. Я не хочу сейчас кого-то пугать, но я считаю, что (только, ред.) небольшая часть этих учреждений могут действительно отойти к высшему образованию, могут стать структурными подразделениями высших учебных заведений", - отметила Новосад.

"А все остальные должны занять нишу хороших, качественных заведений профессиональной подготовки, в том числе могут занять нишу будущих старших профильных школ как академического, так и профессионального направления", - добавила она.

Читайте также заявление лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука о необходимости уменьшить количество высших учебных заведений в Украине.

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Автор
Анна Самборская Анна Самборская
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