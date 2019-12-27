Министр образования Анна Новосад призвала маленькие университеты объединиться, потому что при таких условиях вузы будут получать больше финансирования.

Как рассказала руководительница МОН в интервью Укрінформу, в Украине очень много маленьких высших учебных заведений, которые борются за абитуриентов и имеют большой недобор, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"И им бы объединиться, но они не хотят. Мы хотим все же дать им такой естественный толчок это сделать. А потому – чем больше заведение, тем больше будет денег. И это будет одним из стимулов объединяться. Уже в 2020 году мы проведем, я надеюсь, первое показательное объединение университетов в одном из городов", – подчеркнула Новосад.

По ее словам, также важным критерием финансирования будет вхождения в топ-100 международных рейтингов (QS, Times Higher Education и т.д.). Последние годы чаще всего в эти рейтинги входят Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Харьковский национальный университет им. Каразина.

Не дадут денег: Новосад предложила вузам объединиться Украина Молодая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада приняла закон о совершенствовании высшего образования. Реформа призвана урегулировать лицензирования образовательной деятельности, поступление в вуз, воплощение междисциплинарных образовательных программ. Впоследствии Кабинет министров анонсировал, что с января 2020 года вузы будут финансировать в соответствии с результатами их деятельности, также изменятся подходы к управлению университетами. В связи с этим также заявили, что стоимость контрактного обучения подорожает.

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