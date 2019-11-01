Называли обезьяной из-за цвета кожи: появилась версия, почему школьница из Киева выпрыгнула в окно

Ученица школы №173 Соломенского района Киева могла выпрыгнуть из окна четвертого этажа из-за того, что одноклассники часто называли ее обезьяной из-за цвета кожи.

Как рассказала тетя семиклассницы Екатерина Миличева, некоторые СМИ писали, что такой поступок она могла сделать из-за развода родителей. Однако прошло почти 9 лет назад, поэтому повлиять на ребенка это не могло, пишет Информатор.

Она добавила, что Ангелина переживала из-за давления сверстников и насмешек над ней. Девочка не хотела ходить в школу и не раз говорила, что там ей не нравится. Однако не объясняла, в чем именно дело. Тетя девочки рассказала, что перед попыткой самоубийства Ангелина спросила своих одноклассников: "Если я выброшусь из окна, вы тоже будете смеяться?".

Администрация школы пытается снять с себя всю ответственность. Миличева подчеркнула, что ученикам седьмых классов якобы сказали отвечать следователям, что Ангелина дружила со всем классом и никаких конфликтов внутри коллектива и случаев буллинга не было.

Появилась версия, почему школьница из Киева выпрыгнула в окно

По словам мамы одного из учеников, из-за цвета кожи подростка в школе называли обезьяной. Учителя были в курсе расистских оскорблений, однако никак не реагировали на ситуацию.

И.о. директора школы №173 Татьяна Ступак не хотела общаться с представителями прессы, поэтому попросила охранника буквально силой выставить журналистов за дверь.

Сейчас состояние девочки стабильно тяжелое, она находится в "Охматдите". У ребенка травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер и черепно-мозговая травма. Ангелину вывели из глубокого сна, она уже самостоятельно дышит.

Оказать помощь девочке можно по реквизитам ее отца – 4149 4390 1010 1446 Шкуратенко Андрей Иванович (ПриватБанк).

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября на проспекте Отрадном Соломенского района Киева ученица школы №173 разогналась и выпрыгнула из окна кабинета, расположенного на четвертом этаже. В полиции сообщили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с разбегу выпрыгнула в окно.

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