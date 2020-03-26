Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Названы вероятные даты проведения ВНО-2020

1.3т
Читать материал на украинском

Исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко сообщил, что основная сессия ВНО может быть перенесена на август, сентябрь или даже октябрь 2020 года.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому". По плану ВНО должно было состояться с 21 мая по 17 июня. Остается под вопросом и начало учебного года 2020-2021. Его дата будет зависеть от проведения ВНО и вступительной кампании.

"Если сроки карантина удлиняются на один месяц, то ми откладываем все свои мероприятия также на месяц. То есть все, кто зарегистрировался на основную сессию, пройдут тестирование не в указанный период, а в другой период", – сказал Бойко.

Названы вероятную дату проведения ВНО-2020

Названы вероятную дату проведения ВНО-2020

Запорожская областная государственная администрация

По его словам, в Министерстве образования допустили возможность провести контрольную работу для 4-го и 9-го класса вместо государственной итоговой аттестации.

"Для 11 класса, то есть для выпускников, которые должны составлять ДПА, предусмотрено только ВНО. Потому что это завязано на различные нормативно-правовые акты, от закона Украины к распорядительным документам министерств", – добавил Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН впервые заговорили об обучении школьников летом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Теги
ВНО школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Моя Школа