Чуть ли не каждый отец ставит перед собой задачу обеспечить безопасность своих детей. Однако не всегда они могут быть рядом, чтобы помочь.

Поэтому важно научить детей правилам поведения в опасных ситуациях. Поскольку сейчас в Украине продолжается карантин, этой теме стоит уделить внимание в каждой семье, пишет Intermarium.

Чтобы понять, подготовлен ли ребенок к различным ситуациям, взрослым следует поставить следующие вопросы:

Что делать, если родителей нет дома, а кто-то пытается открыть дверь? Возьмешь ли ты конфету в незнакомой женщины? Что делать, если из розетки пошел дым, а никого из взрослых нет дома? Незнакомый взрослый просит тебя о помощи. Поможешь ты ему? Что нужно делать, если на тебя нападает стая собак? Пойдеш ти в гости к ровеснику, с которым только познакомился? Что делать, если ты почувствовал дома запах газа? Если ты ждешь лифт и к тебе подошел незнакомец, ты поедешь с ним вместе? Что делать, если ты заметил, что за тобой следят? Кому можно открывать дверь, если ты один дома? Что ты будешь делать, если незнакомец схватил тебя и не отпускает? Как ты поступишь, если потеряешься в толпе людей? Что ты будешь делать, если окажешься на улице во время грозы? Что ты будешь делать, если кто-то в интернете грозит тебе или твоим близким? Тебя позвали играть на замерзшую реку. Ты пойдешь? Можно ли брать aптечку с лекарствами, когда родителей нет дома?

Названы важные вопросы о безопасности, на которые ребенок должен знать ответ педагогическая пресса

А вот ответа на вопрос:

Необходимо срочно позвонить родителям, а затем в полицию (102) или службу спасения (112). За это время родители смогут предупредить соседей по телефону, и ребенку окажут помощь. В незнакомых людей брать еду, игрушки и другие вещи нельзя ни в коем случае! При возникновении пожара или угрозы возгорания/утечки газа необходимо быстро покинуть квартиру и набрать номер пожарной службы (101), службы спасения (112) или службы газа (104). Самостоятельно тушить пожар категорически запрещается! Когда человек нуждается в помощи, то в первую очередь нужно обратится к взрослым. Если какой-то незнакомец просит о помощи, следует ему ответить категорическим отказом. Причем отвечать нужно быстро и сразу же идти. В ситуациях с животными главное – сохранять спокойствие и не провоцировать их на агрессию. Можно отвлечь собак с помощью какого-либо предмета типа шапки, зонтика и т. д. Нужно постепенно удаляться, не встречаясь с собаками глазами и не возвращаясь к ним спиной. Ходить в гости к малознакомым людям, даже ровесникам, нельзя ни в коем случае. Звоните в службу спасения (112) или службу газа (104). Научите ребенка не стесняться и не паниковать – лучше ложный вызов, чем взрыв. На предложение зайти в лифт с незнакомцами нужно отвечать однозначным отказом. Научите ребенка в такой ситуации отвечать, что он ждет родителей, которые вот-вот подойдут. Нужно зайти в людное место (супермаркет, парикмахерскую, кафе и т. д.) и уже оттуда позвонить родителям и сообщить о слежке. Чужим людям открывать двери категорически запрещается! Это касается любых незнакомцев, независимо от пола и возраста. Нужно как можно быстрее привлечь внимание людей. Можно кричать и драться. Также можно бить по машинам, которые стоят рядом – возможно, сработает сигнализация. В таком случае следует сохранять спокойствие. В толпе необходимо постепенно смещаться к краю, но не стараться идти против людского потока. Следует найти безопасное укрытие. Это может быть ближайший магазин или подъезд. Надо держаться подальше от водоемов, металлоконструкций и высоких деревьев. Об угрозах любого характера следует немедленно сообщить родителям, полиции или службе доверия. Кататься на замерзшем водоеме без родителей категорически запрещено – исключений быть не может! Чтобы ребенок осознавал последствия, нужно объяснить опасность неправильного употребления лекарственных средств. Брать аптечку и пользоваться незнакомыми лекарствами в отсутствие родителей нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог дала советы, как организовать день ребенка во время карантина.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram