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Названы важные вопросы о безопасности, на которые ребенок должен знать ответ

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Чуть ли не каждый отец ставит перед собой задачу обеспечить безопасность своих детей. Однако не всегда они могут быть рядом, чтобы помочь.

Поэтому важно научить детей правилам поведения в опасных ситуациях. Поскольку сейчас в Украине продолжается карантин, этой теме стоит уделить внимание в каждой семье, пишет Intermarium.

Чтобы понять, подготовлен ли ребенок к различным ситуациям, взрослым следует поставить следующие вопросы:

  1. Что делать, если родителей нет дома, а кто-то пытается открыть дверь?

  2. Возьмешь ли ты конфету в незнакомой женщины?

  3. Что делать, если из розетки пошел дым, а никого из взрослых нет дома?

  4. Незнакомый взрослый просит тебя о помощи. Поможешь ты ему?

  5. Что нужно делать, если на тебя нападает стая собак?

  6. Пойдеш ти в гости к ровеснику, с которым только познакомился?

  7. Что делать, если ты почувствовал дома запах газа?

  8. Если ты ждешь лифт и к тебе подошел незнакомец, ты поедешь с ним вместе?

  9. Что делать, если ты заметил, что за тобой следят?

  10. Кому можно открывать дверь, если ты один дома?

  11. Что ты будешь делать, если незнакомец схватил тебя и не отпускает?

  12. Как ты поступишь, если потеряешься в толпе людей?

  13. Что ты будешь делать, если окажешься на улице во время грозы?

  14. Что ты будешь делать, если кто-то в интернете грозит тебе или твоим близким?

  15. Тебя позвали играть на замерзшую реку. Ты пойдешь?

  16. Можно ли брать aптечку с лекарствами, когда родителей нет дома?

Названы важные вопросы о безопасности, на которые ребенок должен знать ответ

Названы важные вопросы о безопасности, на которые ребенок должен знать ответ

педагогическая пресса

А вот ответа на вопрос:

  1. Необходимо срочно позвонить родителям, а затем в полицию (102) или службу спасения (112). За это время родители смогут предупредить соседей по телефону, и ребенку окажут помощь.

  2. В незнакомых людей брать еду, игрушки и другие вещи нельзя ни в коем случае!

  3. При возникновении пожара или угрозы возгорания/утечки газа необходимо быстро покинуть квартиру и набрать номер пожарной службы (101), службы спасения (112) или службы газа (104). Самостоятельно тушить пожар категорически запрещается!

  4. Когда человек нуждается в помощи, то в первую очередь нужно обратится к взрослым. Если какой-то незнакомец просит о помощи, следует ему ответить категорическим отказом. Причем отвечать нужно быстро и сразу же идти.

  5. В ситуациях с животными главное – сохранять спокойствие и не провоцировать их на агрессию. Можно отвлечь собак с помощью какого-либо предмета типа шапки, зонтика и т. д. Нужно постепенно удаляться, не встречаясь с собаками глазами и не возвращаясь к ним спиной.

  6. Ходить в гости к малознакомым людям, даже ровесникам, нельзя ни в коем случае.

  7. Звоните в службу спасения (112) или службу газа (104). Научите ребенка не стесняться и не паниковать – лучше ложный вызов, чем взрыв.

  8. На предложение зайти в лифт с незнакомцами нужно отвечать однозначным отказом. Научите ребенка в такой ситуации отвечать, что он ждет родителей, которые вот-вот подойдут.

  9. Нужно зайти в людное место (супермаркет, парикмахерскую, кафе и т. д.) и уже оттуда позвонить родителям и сообщить о слежке.

  10. Чужим людям открывать двери категорически запрещается! Это касается любых незнакомцев, независимо от пола и возраста.

  11. Нужно как можно быстрее привлечь внимание людей. Можно кричать и драться. Также можно бить по машинам, которые стоят рядом – возможно, сработает сигнализация.

  12. В таком случае следует сохранять спокойствие. В толпе необходимо постепенно смещаться к краю, но не стараться идти против людского потока.

  13. Следует найти безопасное укрытие. Это может быть ближайший магазин или подъезд. Надо держаться подальше от водоемов, металлоконструкций и высоких деревьев.

  14. Об угрозах любого характера следует немедленно сообщить родителям, полиции или службе доверия.

  15. Кататься на замерзшем водоеме без родителей категорически запрещено – исключений быть не может!

  16. Чтобы ребенок осознавал последствия, нужно объяснить опасность неправильного употребления лекарственных средств. Брать аптечку и пользоваться незнакомыми лекарствами в отсутствие родителей нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог дала советы, как организовать день ребенка во время карантина.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Родители и дети
Теги
безопасность ребенок
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