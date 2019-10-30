Перед тем как ребенок начнет учиться писать, необходимо овладеть самыми различными умениями. Для этого необходимо уделять внимание развитию мелкой моторики и координации движений.

Овладение мелкой моторикой подразумевает высокую точность контроля движений, при которых необходимо привести в движение все пять пальцев вместе, чтобы сделать точечную работу, требующую почти незаметных движений, пишет Наша мама.

Педиатры предлагают несколько упражнений для развития рук ребенка:

Качения тачки. Это упражнение идеально подходит для развития силы рук. Лучше держать ребенка за ноги, а не за ступни ног. Это предотвращает неестественный прогиб в спине. И на маленькие ручки идет меньше нагрузки. Каракатица. Детям нравится это упражнение, и они с готовностью ее делают. Нужно сесть на пол и оторвать попу от пола, держась за нее руками. После этого нужно двигаться, как каракатица. Можно ходить и вперед, и назад. Гусеница. Наклоняемся так, чтобы руками коснуться пола. Теперь идем, как гусеница. Начните с рук. Когда они максимально удаляются от ног, пусть ребенок застынет на пару секунд. Теперь пусть ноги догоняют руки.

Названы упражнения, которые помогут подготовить ребенка к письму essaygear.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как помочь ребенку развить уверенность в себе.

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