Названы самые популярные специальности среди абитуриентов в 2019 году

В 2019 году украинские абитуриенты чаще всего выбирают "Право", "Филологию" и "Менеджмент".

Как сообщили во время прес-брифинга по экватору вступительной кампании, в вузы уже подано 1 млн 110 тыс заявлений. Из них 727 тысяч – электронных, а 383 тысячи – в бумажной форме, пишет пресс-служба Министерства образования и науки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поступающие уже зарегистрировали и активировали 162 тысячи электронных кабинетов, что на 11,5 тысяч больше, чем в этот же период прошлого года.

Отмечается, что больше всего абитуриенты подавали заявления на специальности "Право" (77,5 тысяч заявлений), "Филология" (65,7), "Менеджмент" (51,3), "Среднее образование" (46) и "Компьютерные науки" (36,3).

"Сейчас в 5-ти тысячах зарегистрированных электронных заявлениях установлен статус "Требует уточнения". Этот статус означает, что заявление принято к рассмотрению вузом, но оно требует уточнения, поскольку есть некорректные данные. Если у поступающего возникают вопросы, о какой именно информации идет речь, то ему надо обратиться в приемную комиссию учреждения", – отметила директор ГП "Инфоресурс" Оксана Белик.

Гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров напомнил, что регистрация заявлений абитуриентов завершается в 18 часов 22 июля. Однако педагог посоветовал не дотягивать до последнего часа и дня.

"Каждое заявление проходит проверку в приемной комиссии. Надо время, чтобы ответить на вопросы, которые возникают, уточнить информацию и принять решение о допуске к конкурсу. Поэтому просьба уже подавать документы", – отметил Шаров.

Прес-брифинг по экватору вступительной кампании Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Прес-брифинг по экватору вступительной кампании Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованы рейтинговые списки абитуриентов по широкому конкурса.

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