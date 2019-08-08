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Названы самые оплачиваемые профессии для украинских выпускников с профобразованием

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Специалист с профессиональным образованием будет получать в Украине среднюю заработную плату не менее 7 тысяч гривен в месяц, а некоторые профессии – от 15 до 20 тысяч грн.

Об этом рассказала гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик. По ее словам, традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания, пишет пресс-служба Министерства образования и науки.

"Вы можете за 1,5-3 года получить прикладную профессию, по которой можно зарабатывать неплохие деньги. Украинские работодатели заинтересованы брать на работу квалифицированных выпускников, которые умеют работать с современным оборудованием и понимают особенности труда на производстве", – подчеркнула Шумик .

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Также есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.

В топ-10 профессий с высоким заработком вошли:

  1. Вышкомонтажник – средний уровень зарплаты 20 тысяч гривен;

  2. Машинист трубоизгибающей установки передвижной – 19 тысяч гривен;

  3. Забойщик на отбойных молотках – 17 тысяч 250 гривен;

  4. Крановый электрик – 15 тысяч гривен;

  5. Облицовщик-мраморщик – 15 тысяч гривен;

  6. Шоколадник – 15 тысяч гривен;

  7. Обваливач морепродуктов – 10 тысяч гривен;

  8. Главный кассир – 10 тысяч гривен;

  9. Бисквитник – 9 тысяч 387 гривен;

  10. Водитель троллейбуса – 9 тысяч 973 гривен.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Минобразования образование зарплата
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