Названы самые богатые школы Украины: список

Больше всего госфинансирования в 2018 году получили школы города Киева, Волынской и Кировоградской областей.

Данные, которые помогли собрать областные государственные администрации, опубликовало Министерство финансов, пишет LIGA.net (чтобы посмотреть рейтинг, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в 2018 году государство профинансировало 14 776 школ Украины, посещающих почти 4 млн учеников, на сумму 82,9 млрд грн.

Так, в топ-5 школ по наибольшему госфинансированию вошли Волынский областной лицей им. Героев Небесной Сотни, Голованевский лицей им. Тараса Шевченко (Кировоградская область), школы "Доминанта" и №329 "Логос" им. Георгия Гонгадзе города Киева, а также гимназия №4 им. Модеста Левицкого города Луцка.

Рейтинг самых богатых школ LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, родители со всех регионов Украины заявили о вымогательстве денег.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!