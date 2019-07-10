Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Названы регионы Украины, которые лучше и хуже справились с закупками для первых классов НУШ

863 Читать материал на украинском

В 2019 году лучше всего с закупками для Новой украинской школы справились город Киев, Сумская и Одесская области, а хуже – Ивано-Франковская и Запорожская области.

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на Координационном совете по вопросам внедрения реформы в сфере образования, пишет пресс-служба МОН.

"Мы отдали образовательную субвенцию НУШ на места значительно раньше, чем в прошлом году. Что мы видим по оперативным данным на 5 июля? Мы видим, что местными органами по стране закуплено чуть больше 17% дидактических материалов, 20% от потребности мебели, 15% от потребности компьютерного оборудования", – рассказала главный педагог страны.

Новости
В домашнем обучении могут отказать: Гриневич отметила важный факт

Так, среди наиболее подготовленных к новому учебному году город Киев, который уже оборудовали будущие первые классы мебелью на 65%, дидактикой – на 64,8%. В лидерах также Сумская и Одесская области. Одни из наименьших объемов закупок имеют Ивано-Франковская и Запорожская области – около 11% от потребности.

"Софинансирование местных органов самоуправления для НУШ по стране составляет около 33%. Больше всего собственных средств дала Волынская область, которая за счет своих бюджетов удвоила инвестиции в НУШ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году Новая украинская школа охватит почти 1 млн украинских детей.

Закупки для первых классов Нуш

Закупки для первых классов Нуш

АСС

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриневич подсказала, как улучшить успеваемость детей в малых школах.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
школа Минобразования
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы