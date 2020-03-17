Названы новые даты проведения пробного ВНО в Украине

В Украине пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 4 апреля, а по другим учебным предметам – 11 апреля.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, соответствующее решение приняли с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"С 27 марта в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования будут размещены приглашения-пропуска, в которых указываются адреса пунктов пробного тестирования", – говорится в сообщении.

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Напомним, определить результаты пробного тестирования можно с помощью онлайн-сервиса, который будет открыт 4 апреля. Каждому участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис до 6 апреля по украинскому языку и литературе, до 13 апреля – по другим предметам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как будет проходить ВНО 2020 по географии.

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