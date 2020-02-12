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Названы лучшие подростковые книги 2019 года

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Победителями литературной премии подростков "Навиворіт" в номинации "Лучшая подростковая книга года" стали книги "Не говори никому" Саши Каминской, "Шпионки из приюта "Артемида" Натальи Довгопол и "Академия Аматэрасу" Натальи Матолинец.

Как сообщили на Facebook-странице премии, жюри объявило короткий список лауреатов за 2019 год, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Итак, в номинации "Лучшая переводная подростковая книга года" победителями стали:

  • Лори Голс Андерсон. "Говори";

  • Мариам Петросян. "Дом, в котором...";

  • Римантас Кмита. "Хроники Южного";

  • Джулия Уолтон. "Слова на стенах".

В номинации "Лучший дизайн подростковой книги":

  • Томе Адееми. "Дети кости и крови";

  • Римантас Кмита. "Хроники Южного";

  • Кобербьоль. "Дикая ведьма Боевое крещение".

Названы лучшие подростковые книги 2019

Названы лучшие подростковые книги 2019

Читай.ua

Также есть специальная награда "Лучшая книга фантастики для подростков", в которой победу одержали:

  • Томе Адееми. "Дети кости и крови";

  • Филип Пулман. "Книга пыли";

  • Патрик Несс. "Ходячий хаос. Нож, которого не отпустишь".

В этом году осталась без номинантов только "Награда за разнообразие". Следует отметить, что премия "Навиворіт" – первая ежегодная украинская литературная премия, созданная подростками, чтобы отметить лучшие подростковые книги года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как мем Грустный Киану Ривз оказался в украинском учебнике по всемирной истории.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
книги школа образование
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