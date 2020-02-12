Названы лучшие подростковые книги 2019 года

Победителями литературной премии подростков "Навиворіт" в номинации "Лучшая подростковая книга года" стали книги "Не говори никому" Саши Каминской, "Шпионки из приюта "Артемида" Натальи Довгопол и "Академия Аматэрасу" Натальи Матолинец.

Как сообщили на Facebook-странице премии, жюри объявило короткий список лауреатов за 2019 год, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Итак, в номинации "Лучшая переводная подростковая книга года" победителями стали:

Лори Голс Андерсон. "Говори";

Мариам Петросян. "Дом, в котором...";

Римантас Кмита. "Хроники Южного";

Джулия Уолтон. "Слова на стенах".

В номинации "Лучший дизайн подростковой книги":

Томе Адееми. "Дети кости и крови";

Римантас Кмита. "Хроники Южного";

Кобербьоль. "Дикая ведьма Боевое крещение".

Названы лучшие подростковые книги 2019 Читай.ua

Также есть специальная награда "Лучшая книга фантастики для подростков", в которой победу одержали:

Томе Адееми. "Дети кости и крови";

Филип Пулман. "Книга пыли";

Патрик Несс. "Ходячий хаос. Нож, которого не отпустишь".

В этом году осталась без номинантов только "Награда за разнообразие". Следует отметить, что премия "Навиворіт" – первая ежегодная украинская литературная премия, созданная подростками, чтобы отметить лучшие подростковые книги года.

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