Названы 5 главных целей Министерства образования на 5 лет

Министерство образования и науки определило 5 четких целей, которые ведомство должно выполнить за следующие 5 лет

Соответствующую Программу деятельности правительства Кабинет министров Украины принял на заседании 29 сентября, пишет пресс-служба МОН.

"Этот документ устанавливает 5 основных приоритетов, на которые мы должны ориентироваться при дальнейшей работе. Очень важно, что это не абстрактные цели, а конкретные требования по индикаторам. Я убеждена, что такой подход значительно повысит производительность нашей работы", – отметила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Так, первая цель для МОН – каждый ребенок имеет доступ к качественному дошкольному образованию. В документе отмечается, что правительство стремится достичь цели, что предполагает рост ежегодного показателя охвата детей дошкольным образованием 3-5 лет в городской и сельской местностях.

Также должна расти доля 5-6 (7)-летних детей, получающих дошкольное образование в учреждении дошкольного образования.

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Вторая цель – выпускники школы являются самодостаточными, творческими и креативными личностями, которые имеют глубокие знания и обладают компетенциями, которые нужны в современном мире. Предполагается, что Украина должна занять место в международном исследовании качества образования PISA и улучшить результаты с читательской, математической, естественнонаучной грамотности.

Третья задача для МОН – выпускники школ имеют широкий выбор заведений для получения качественного профессионального образования с последующим трудоустройством. Будет расти процент выпускников школ, которые выбирают профессиональное образование после школы, по меньшей мере до 45%.

Четвертая цель – выпускники высших учебных заведений являются конкурентоспособными специалистами на рынке труда.

Также ставят целью, чтобы украинские ученые имели надлежащие условия для исследований и были интегрированы в мировое научное пространство.

В ближайшее время ведомство разработает четкий план мер, где пошагово будет расписано, как МОН будет достигать поставленных целей.

Образование photo-lviv.in.ua

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