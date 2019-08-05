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Названо топ-100 украинских вузов по уровню их присутствия в сети

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Webometrics Ranking of World's Universities опубликовал традиционный рейтинг мировых университетов по уровню их присутствия в сети. Согласно результатам, самым активным украинским высшим учебным заведением является Сумской государственный университет.

Как пишет Освіта.ua, в процессе составления рейтинга учитывается количество проиндексированных поисковыми системами страниц сайта учебного заведения, внешние ссылки на него, цитируемость ресурса, количество загруженных на сайт файлов и другие показатели (чтобы посмотреть рейтинг, доскролльте до конца страницы).

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"Разработчики отмечают, что при составлении рейтинга показатели посещаемости и дизайн сайтов в расчет не берется. В общем, охвачено более 12 тысяч университетов и учебных заведений со всего мира, из них 320 высших учебных заведений из Украины", – говорится в сообщении.

После Сумского университета идет Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Третье место занимает Харьковский национальный университет им. Каразина.

Четвертое, пятое и шестое места в украинском рейтинге получили Тернопольский национальный экономический университет, Киевский политехнический институт и Одесский национальный университет им. Мечникова.

Интернет-рейтинг украинских вузов

Интернет-рейтинг украинских вузов

Скріншот

Интернет-рейтинг украинских вузов

Интернет-рейтинг украинских вузов

Скриншот

Интернет-рейтинг украинских вузов

Интернет-рейтинг украинских вузов

Скриншот

Интернет-рейтинг украинских вузов

Интернет-рейтинг украинских вузов

Скриншот

Названо топ-100 украинских вузов по уровню их присутствия в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, названо топ-100 самых популярных вузов Украины.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
университет рейтинг образование
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