Названо самое популярное слово 2019 года в Украине

"Диджитализация" стала словом 2019 года в Украине по версии Словаря современного украинского языка и сленга "Мислово".

Как говорится на сайте словаря, неологизм означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий, и является упрощенной формой термина "цифровая трансформация", пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Диджитализация" с большим отрывом возглавила список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло по сравнению с прошлым годом.

Новости Названо слово 2019 года

Основными критериями при выборе слова года является его популярность и социальная значимость. На звание "Слово года" были и другие претенденты: Зе, монобольшинство, турборежим, разведение, красные линии, пленные.

Напомним, в 2018 году словом года стал термин "томос", в 2017 году – "безвиз", а в 2016 году – "коррупция".

Названы популярное слово 2019 году в Украине ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано сленг украинских школьников.

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