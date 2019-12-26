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Названо самое популярное слово 2019 года в Украине

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"Диджитализация" стала словом 2019 года в Украине по версии Словаря современного украинского языка и сленга "Мислово".

Как говорится на сайте словаря, неологизм означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий, и является упрощенной формой термина "цифровая трансформация", пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Диджитализация" с большим отрывом возглавила список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло по сравнению с прошлым годом.

Новости
Названо слово 2019 года

Основными критериями при выборе слова года является его популярность и социальная значимость. На звание "Слово года" были и другие претенденты: Зе, монобольшинство, турборежим, разведение, красные линии, пленные.

Напомним, в 2018 году словом года стал термин "томос", в 2017 году – "безвиз", а в 2016 году – "коррупция".

Названы популярное слово 2019 году в Украине

Названы популярное слово 2019 году в Украине

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано сленг украинских школьников.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Тег
украинский язык
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