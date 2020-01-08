Названо главное слово прошлого десятилетия

Лингвисты из Ассоциации американских диалектов главным словом прошедшего десятилетия признали местоимение "они".

Таким образом эксперты отреагировали на тенденцию называть всех людей множественным местоимением третьего лица, вместо "он" или "она", пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на The Guardian.

Также лингвисты отметили практику не только представляться в переписке своим именем, но и указывать местоимения, которыми человек просит называть себя – "он", "она".

Отдельное употребление слова "они" ранее было отмечено как слово 2015 года. Местоимение используют для обозначения человека без указания на его гендер.

"Люди захотели выбрать что-то, что выдерживает испытание временем и заключает десятилетия в целом", – сказал Циммер, который пишет языковую колонку для журнала Wall Street Journal.

Названы главное слово прошлого десятилетия наш

Как сообщал OBOZREVATEL, названо популярное слово 2019 году в Украине.

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