Названа причина фиаско украинских учеников с международным тестом PISA: видео

Учителя и студенты причиной низких результатов исследования PISA назвали то, что украинские ученики не могут применить свои знания на практике.
В рейтинге PISA Украина в пределах сорокового места из семидесяти девяти стран. Согласно исследованию, более трети украинских школьников не знают азов математики, а четверть учеников не достигли базового уровня чтения и знания естественных наук, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Учительница украинского языка и литературы столичной гимназии объяснила, что ученикам не интересно читать сочинения, потому что темы часто непонятны современным детям.
"Они слишком удалены от нас во времени. Проблем, которые поднимаются в произведении, уже сейчас нет. Зато появились другие", – подчеркнула педагог.
PISA 2018: названа причина фиаско украинских учеников
Украинская правда. Жизнь
Студенты Киевского политехничого института отметили, что украинские ученики знают плохо математику из-за того, что ее неправильно подают в школах. Поэтому абитуриенты вынуждены еще дополнительно заниматься, чтобы вступить в вуз. Однако некоторые старшекурсники рассказали, что школьных знаний им вполне хватило.
Учительница химии Олеся Спирина считает, что проблема также и в педагогах. Им нужно развиваться, менять направления подачи информации. Ученикам нужно давать не только теоретические, но и практические знания. Потому что дети свои знания не всегда могут применить на практике.
Как сообщал OBOZREVATEL, результаты PISA также показали, что сельские школьники отстают от городских почти на 3 года.
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