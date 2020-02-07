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Назван график проведения ВНО-2020

1.2т
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Основная сессия ВНО по 11 предметам в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня, а дополнительная – с 25 июня по 17 июля.

Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля. Регистрация на тестирование уже началась и продлится до 24 марта, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Так, ВНО пройдет в следующие дни:

  • 21 мая – математика,

  • 26 мая – украинский язык и литература,

  • 28 мая – физика,

  • 1 июня – испанский, немецкий, французский языки,

  • 2 июня – английский язык,

  • 4 июня – история Украины,

  • 9 июня – биология,

  • 11 июня – география,

  • 15 июня – химия.

Результаты ВНО будут направлены в электронные кабинеты в соответствующие даты. До 12 июня объявят результаты по математике и физике, до 20 июня – по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам, а до 24 июня – по биологии, химии и географии.

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Напомним, тестирование должны пройти участники, которые планируют в 2020 году поступать в вуз на бакалавра, а также ученики 11-х классов, которые составляют ДПА в форме ВНО. Вступительная кампания стартует с 1 июля.

Названы график проведения ВНО-2020

Названы график проведения ВНО-2020

www.rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, кто может не сдавать ВНО в 2020 году.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
ВНО школа
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