Назван график проведения ВНО-2020

Основная сессия ВНО по 11 предметам в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня, а дополнительная – с 25 июня по 17 июля.

Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля. Регистрация на тестирование уже началась и продлится до 24 марта, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, ВНО пройдет в следующие дни:

21 мая – математика,

26 мая – украинский язык и литература,

28 мая – физика,

1 июня – испанский, немецкий, французский языки,

2 июня – английский язык,

4 июня – история Украины,

9 июня – биология,

11 июня – география,

15 июня – химия.

Результаты ВНО будут направлены в электронные кабинеты в соответствующие даты. До 12 июня объявят результаты по математике и физике, до 20 июня – по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам, а до 24 июня – по биологии, химии и географии.

Напомним, тестирование должны пройти участники, которые планируют в 2020 году поступать в вуз на бакалавра, а также ученики 11-х классов, которые составляют ДПА в форме ВНО. Вступительная кампания стартует с 1 июля.

Названы график проведения ВНО-2020 www.rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, кто может не сдавать ВНО в 2020 году.

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