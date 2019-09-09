Назначены заместители министра образования: кто они

Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра образования и науки Украины Анны Новосад.

Как сообщает пресс-служба правительства, решение о назначении согласовано на заседании Кабмина. Так, заместителями министра образования и науки стали заместитель начальника областного управления образования и науки Ривненской ОГА, бывший директор школы Петр Коржевский и руководитель Аналитического центра "CEDOS" Егор Стадный.

Как пишут на сайте Министерства образования и науки, Стадный родился 22 августа 1988 года в Кропивницкому. Имеет степень магистра истории Национального университета "Киево-Могилянская академия", а также магистра восточноевропейских исследований Варшавского университета.

В 2012-2019 годах работал в аналитическом центре CEDOS, где исследовал вопрос финансирования высшего образования, социально-экономического статуса преподавателей и студентов, академической добродетели. В течение 2018-2019 годов возглавлял аналитический центр CEDOS.

Егор Стадный Униан

Петр Коржевский родился 1 марта 1966 в с. Шершеневка Тернопольской области.

1990 года окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Математика", а 2011-го – получил диплом с "Государственного управления" во Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

В 1990-2002 годах был учителем математики СШ № 22 г. Ривне. В течение 2002-2007 годов работал директором Ривненского учебно-воспитательного объединения "Детский сад-школа" № 12.

С 2007 по сентябрь 2019 года занимал должность заместителя начальника управления образования и науки Ривненской ОГА.

Петр Коржевский Ривне Вечернее

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала три ключевые задачи на посту министра образования Украины.

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