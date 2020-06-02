Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Наука генетика: основные понятия

596
Читать материал на украинском

Генетика – это изучение генов и наследственности. Эта наука изучает, как живые организмы, включая людей, наследуют черты от родителей. Генетика считается частью науки о биологии. Ученых, изучающих генетику, называют генетиками.

Гены – основные единицы наследственности. Они состоят из ДНК и являются частью большей структуры, которая называется хромосомой. Гены несут информацию, которая определяет, какие характеристики наследуются от родителей организма. Они определяют цвет волос, рост и цвет глаз. Подробнее обо всем, что может передаться от родителей новому организму, читайте в учебнике по биологии за 9 класс Р.В. Шаламова.

Хромосомы

Хромосомы – это крошечные структуры внутри клеток, изготовленные из ДНК и белка. Информация внутри хромосом действует как рецепт, который рассказывает клеткам о том, как работать.

Открыл хромосомы немецкий ученый Вальтер Флемминг. А термин "хромосома" предложил в 1888 году Генрих Вальдейер.

Хромосома состоит из вторичной перетяжки, хроматидов, первичной перетяжки и центромеры. У человека есть 46 хромосом в каждой клетке. Другие растения и животные имеют разное количество хромосом. Например, горох имеет 14 хромосом, а слон – 56.

ДНК

Фактические указания внутри хромосомы хранятся в длинной молекуле, которая называется ДНК. ДНК означает дезоксирибонуклеиновая кислота. Это сложные белки нуклеопротеиды. ДНК – основной носитель информации о строении и структуре белков организма.

ДНК – это действительно длинная молекула. В организме человека их очень много. Длина одной составляет 7 см. Если бы вы разгадали все молекулы ДНК в своем теле, они несколько раз дотянулись бы до Солнца и обратно.

ДНК

ДНК

procherk.info

Грегор Мендель

Грегор Мендель считается отцом науки о генетике. Мендель был ученым в течение 1800-х годов, который изучал наследие, экспериментируя с растениями гороха в своем саду. Своими экспериментами он смог показать закономерности наследования и доказать, что черты были унаследованы от родителей.

Интересные факты о генетике:

  • Два человека обычно делят около 99,9% одного и того же генетического материала. Именно 0,1% материала делает их разными.

  • Строение молекулы ДНК открыли ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон.

  • Люди делят около 90% генетического материала с мышами и 98% шимпанзе.

  • Почти в каждой клетке человеческого организма содержится полная копия генома человека.

  • Человек получает 23 хромосомы от матери и 23 – от отца.

  • Некоторые заболевания наследуются через гены.

  • В будущем врачи смогут вылечить заболевание, заменив плохую ДНК на хорошую. Для этого нужно использовать процесс, который называется генной терапией.

  • Некоторые унаследованные признаки определяются множеством различных генов.

  • Молекулы ДНК имеют специфическую форму, которую называют двойной спиралью.

Для обобщения знаний в школе часто дают задачи на моногибридное пересечения или полное доминирование. Найти задачи вы сможете в разделе ГДЗ и решебники по биологии за 9 класс, просто указав свой учебник или рабочую тетрадь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Оксана Воля
Тег
биология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Моя Школа