Наука генетика: основные понятия

Генетика – это изучение генов и наследственности. Эта наука изучает, как живые организмы, включая людей, наследуют черты от родителей. Генетика считается частью науки о биологии. Ученых, изучающих генетику, называют генетиками.

Гены – основные единицы наследственности. Они состоят из ДНК и являются частью большей структуры, которая называется хромосомой. Гены несут информацию, которая определяет, какие характеристики наследуются от родителей организма. Они определяют цвет волос, рост и цвет глаз. Подробнее обо всем, что может передаться от родителей новому организму, читайте в учебнике по биологии за 9 класс Р.В. Шаламова.

Хромосомы

Хромосомы – это крошечные структуры внутри клеток, изготовленные из ДНК и белка. Информация внутри хромосом действует как рецепт, который рассказывает клеткам о том, как работать.

Открыл хромосомы немецкий ученый Вальтер Флемминг. А термин "хромосома" предложил в 1888 году Генрих Вальдейер.

Хромосома состоит из вторичной перетяжки, хроматидов, первичной перетяжки и центромеры. У человека есть 46 хромосом в каждой клетке. Другие растения и животные имеют разное количество хромосом. Например, горох имеет 14 хромосом, а слон – 56.

ДНК

Фактические указания внутри хромосомы хранятся в длинной молекуле, которая называется ДНК. ДНК означает дезоксирибонуклеиновая кислота. Это сложные белки нуклеопротеиды. ДНК – основной носитель информации о строении и структуре белков организма.

ДНК – это действительно длинная молекула. В организме человека их очень много. Длина одной составляет 7 см. Если бы вы разгадали все молекулы ДНК в своем теле, они несколько раз дотянулись бы до Солнца и обратно.

ДНК procherk.info

Грегор Мендель

Грегор Мендель считается отцом науки о генетике. Мендель был ученым в течение 1800-х годов, который изучал наследие, экспериментируя с растениями гороха в своем саду. Своими экспериментами он смог показать закономерности наследования и доказать, что черты были унаследованы от родителей.

Интересные факты о генетике:

Два человека обычно делят около 99,9% одного и того же генетического материала. Именно 0,1% материала делает их разными.

Строение молекулы ДНК открыли ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон.

Люди делят около 90% генетического материала с мышами и 98% шимпанзе.

Почти в каждой клетке человеческого организма содержится полная копия генома человека.

Человек получает 23 хромосомы от матери и 23 – от отца.

Некоторые заболевания наследуются через гены.

В будущем врачи смогут вылечить заболевание, заменив плохую ДНК на хорошую. Для этого нужно использовать процесс, который называется генной терапией.

Некоторые унаследованные признаки определяются множеством различных генов.

Молекулы ДНК имеют специфическую форму, которую называют двойной спиралью.

Для обобщения знаний в школе часто дают задачи на моногибридное пересечения или полное доминирование. Найти задачи вы сможете в разделе ГДЗ и решебники по биологии за 9 класс, просто указав свой учебник или рабочую тетрадь.

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