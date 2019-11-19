Национальный радиодиктант без ошибок написали только два человека

Всеукраинский радиодиктант национального единства, который состоялся 8 ноября ко Дню украинской письменности и языка, не допустив ни единой ошибки, написали только два человека.

Всего тех, кто решил проверить свои знания нового украинского правописания, было свыше тысячи. Об этом рассказали соорганизаторы диктанта Александр Авраменко и Елена Зелинченко, передает "UА: Украинское радио".

По их словам, в этом году победителей избирали в трех номинациях. Первое место – полностью без ошибок, второе – написали цифры без кавычек, третье – одна ошибка.

Национальный радиодиктант писали по новому украинскому правописанию focus.ua

"Текст оказался сложным, поэтому только двое победителей, хотя в прошлом году было 311 работ без единой ошибки. В тот раз можно было в течение двух дней пойти к ученому, филологу, выверить все ошибки, посоветоваться, а тут надо было за 15 минут отправить свою работу. Поэтому проверить диктант было невозможно. Думаю, именно этим и объясняются лишь двое победителей", – поделился мнением автор диктанта Александр Авраменко.

В частности, ими стали Роман Бабюк, а также шестиклассница из Закарпатья Анастасия Швец. Второе место получили 33, а третье – 31 участник.

Как отметил Авраменко, из-за того, что работы присылали по электронной почте, было сложно обозначить всю географию диктанта 2019 года. Хотя наиболее активные регионы таки удалось определить.

"Это Киевская область, город Киев, Донецкая и Львовская области", – отметила Елена Зелинченко.

Помимо этого, письма с работами присылали и из-за границы: 14 – от участников из Объединенных Арабских Эмиратов, 5 – Латвии, 4 – Малайзии, 3 – Германии, 2 – Дании и по одному листу из Канады, Финляндии, Норвегии, Сербии, Иордании, Чехии, Израиля, Франции, Польши, Беларуси, России и Китая.

Добавим, что с полным перечнем победителей XIX Всеукраинского диктанта национального единства можно ознакомиться тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября тысячи украинцев ко Дню украинской письменности и языка написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году конкурс провели уже девятнадцатый раз. Основной локацией для диктанта стала Национальная библиотека имени Владимира Вернадского.

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