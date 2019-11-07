Настя Рыбка оказалась учительницей биологии

Анастасия Вашкевич, также известная как Настя Рыбка, во время интервью призналась, что педагог по образованию, а также рассказала о том, почему она баллотируется в парламент Беларуси.

News.tut.by опубликовал интервью с Настей Вашкевич, в ходе которого она рассказала о системе образования в Беларуси и заявила, что собирается баллотироваться в парламент, чтобы побороть многочисленные проблемы в учебной программе.

news.tut.by

Скандально известная блогерша Настя Рыбка - успевшая побывать в тайской тюрьме, угодить в международный скандал и написать "Дневник по соблазнению Миллиардера…", оказалась учительницей биологии. "Самая сексуальная профессия в школе" - как смеется сама Анастасия.

"Я люблю детей. Они светлые, что ли. И у меня как-то легко получается идти с ними на контакт, объяснять, я радуюсь их успехам. Я бы работала в школе или в университете, мне хорошо в таких местах, и это очень взаимная аудитория. Но без денег я не проживу, к сожалению. Так что вот, учу девочек" - так Настя объясняет то, что не работает по профессии.

news.tut.by

На вопрос почему Анастасия хочет пойти в парламент, она сказала, что ей есть, что передать людям. Она уверенна, что белорусам нужен человек, которого невозможно подкупить или запугать.

Также Анастасия считает, что образование в Беларуси на правильном пути, но его нужно немного изменить, чтобы получить лучший результат. Она объясняет, что внедрив западную систему, люди смогут получить больше возможностей.

"В Америке есть куча выставок, когда люди в игровой форме пытаются понять свою будущую профессию. Психология правит миром. Людей делят не на физмат или литературу и искусство. Там гораздо больше категорий. И эти категории привязаны к жизни. Физмат - класс, но куда я его, простите, засуну? Стану учительницей в школе? Простите, но это зашквар. 200 баксов? Чему я буду за 200 баксов учить детей? У нас учителя орут на детей. Они не могут объяснять.

Зарплат нет у людей, они не живут. С одной стороны, нужны деньги, с другой — призвание. У нас вариантов учиться — три, а дорог — миллион, и нужно это людям показывать. Просто взять западную систему образования и внедрить ее здесь" - рассказала Анастасия журналистам.

В настоящее время Настя Рыбка записала два музыкальных трека и приехала в Минск, чтобы снять клип с известным режиссером.

Как сообщал OBOZREVATEL, доступ к наркотикам для украинских подростков стал свободнее.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram