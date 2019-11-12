"Народной любви искать не буду!" Новосад категорически высказалась о закрытии школ

Министр образования Анна Новосад заявила, что народной любви она не будет искать, поэтому малокомплектные школы все же будут закрывать.

Как рассказала руководительница МОН в интервью "Цензор", в Украине чрезвычайно большое количество школ, которые имеют менее 50 детей, пишет OBOZREVATEL.

"Вот менее 30 детей в этой стране имеют 426 школ. С 15 400 школ вообще – это безумная цифра. И все бы ничего, пусть они себе будут маленькими – но такие школы дают плохое качество образования тем, кто там учится", – подчеркнула Новосад.

По ее словам, у детей, которые учатся в малокомплектных школах, результаты ВНО 20-30% хуже, чем у тех, кто учится в больших учебных заведениях. Это происходит за счет того, что один учитель преподает несколько предметов, не хватает социализации.

"Мы прежде всего должны ставить на главный план интересы ученика или ученицы, когда мы внедряем те или иные вещи. Для них лучше учиться в большой школе. Это показывают данные, а не мои какие-то выдумки. Здесь я не буду искать, как говорит мой заместитель, народной любви", – заявила Новосад.

По мнению министра, улучшить доступ к качественному образованию в регионах можно только за счет опорных школ, в которой оборудована образовательная среда, есть кабинеты, лаборатории, учебные материалы, профессиональные учителя.

Новосад высказалась о закрытии школ украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад предложила закрыть школы и поднять зарплаты учителям.

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