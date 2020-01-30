В школе Киева оправдались за скандал с русским языком

В школе робототехники RoboCode города Киева опровергли информацию о том, что обучение детей проводилось на русском языке, поскольку терминологию на украинском они не смогут использовать на практике.

Об этом рассказал в официальном заявлении OBOZREVATEL CEO сети школ робототехники Роман Божок. По его словам, в компании работают над тем, чтобы занятия проводились полностью на украинском.

"Работники некорректно высказались об преподавание ембедед программирования. Мы приносим извинения за эту ситуацию", – подчеркнул Божок.

Конфликт возник несколько дней назад, когда жительница Киева Ирина Кошкина привела своего сына на пробное занятие в школу. Ранее ей сообщили, что уроки проводятся на украинском языке. Однако затем выяснилось, что в школе преподавали на русском. Как заявили на Facebook-странице школы, детям сложно будет использовать изученную на украинском языке теорию на практике.

Facebook Koshkina Iryna

Божок рассказал, что одной из причин преподавание на русском является то, что на момент создания RoboCode (2016 год. – Ред.) все руководители компании и главные преподаватели были русскоязычными. Также большинство детей, особенно проживающие в Киеве, общаются на русском.

"Часто бывают переселенцы, которые просто не понимают украинского. Мы рассматривали денежное вознаграждение для тех преподавателей, которые преподают именно на украинском, но поняли, что это разделит компанию и оскорбит хороших преподавателей, а также людей, которые делают это на русском", – отметил СЕО RoboCode .

Следует отметить, что работник, который общался с Кошкиной, не преподает в школе. Его не уволили, провели только разъяснительную работу.

"Обучение в наших школах осуществляется на украинском и русском языках (терминология сферы ембедед программирования предоставляется на английском). Мы с уважением относимся к праву на получение качественных услуг на украинском языке и продолжаем эффективно работать над переводом всех школ RoboCode на преподавание на украинском языке", – добавил Божок.

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