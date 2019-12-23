"Нам такие и не снились!" Сеть шокировали премии для учителей в Киеве

В сети опубликовали документ с премиями для учителей одной из школ Печерского района города Киева по случаю новогодних праздников, где выплаты колеблются от 2 до 25 тысяч гривен.

Фото документа разместила в Facebook соучредитель общественного объединения "БАТЬКИ SOS" Алена Парфенова. По ее словам, такую систему оплаты труда педагогам следует менять, ведь в ней прослеживается субъективизм руководителя учебного заведения (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

"Это премии в одной столичной школе, но как видим – очень субъективное видение руководителя, как видим, в зависимости от отношения к руководству", – написала Парфенова.

Премии в одной из школ Киева Facebook Алена Парфенова

Например, учитель химии получил 22 тысячи гривен, а учитель истории – 2 200. Разные суммы премий прослеживаются даже между одинаковыми должностями. Так, одному учителю английского языка выплатили 7 тысяч гривен, а другому – 17 500. Сеть шокировали такие суммы.

Премии в одной из школ Киева Facebook Алена Парфенова

Премии в одной из школ Киева Facebook Алена Парфенова

Премии в одной из школ Киева Facebook Алена Парфенова

"Нам и не снились такие суммы", "Ну просто замечательно. Так можно работать", "А родители видимо на бумагу сдают, на мел", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин принял решение не повышать зарплату учителям в 2020 году.

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