Надо было на русском: в школе Ивано-Франковска возник языковой скандал из-за стиха

В Ивано-Франковске учительница зарубежной литературы лицея имени Романа Шухевича проигнорировала учеников, которые изучили стихотворение на украинском, а тем, кто рассказал на русском, – дала дополнительный балл.

Об инциденте рассказала на Facebook-странице мама школьника, пользователь Vira Romanivna. Речь идет о стихотворении русского поэта Александра Пушкина "У лукоморья дуб зеленый", пишет OBOZREVATEL.

"Ребенок изучила стихотворение на украинском. На уроке учитель сказала поднять руку тем детям, которые изучили стихотворение на языке оригинала, то есть парускі. Тех, кто изучил стихотворение на украинском, не спрашивали, а те, что на русском, – к оценке еще плюс 1 балл. Это нормально?" – рассказала франковка.

Пользователей соцсети удивила такая ситуация. Они считают, что учить стихи на языке оригинала нормально, но на оценку это не должно влиять. Некоторые также отмечали, что школьники не обязаны учить стихи на русском, ведь произведения на других иностранных языках они не учат в оригинале.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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