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Надо было на русском: в школе Ивано-Франковска возник языковой скандал из-за стиха

1.3т
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В Ивано-Франковске учительница зарубежной литературы лицея имени Романа Шухевича проигнорировала учеников, которые изучили стихотворение на украинском, а тем, кто рассказал на русском, – дала дополнительный балл.

Об инциденте рассказала на Facebook-странице мама школьника, пользователь Vira Romanivna. Речь идет о стихотворении русского поэта Александра Пушкина "У лукоморья дуб зеленый", пишет OBOZREVATEL.

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"Ребенок изучила стихотворение на украинском. На уроке учитель сказала поднять руку тем детям, которые изучили стихотворение на языке оригинала, то есть парускі. Тех, кто изучил стихотворение на украинском, не спрашивали, а те, что на русском, – к оценке еще плюс 1 балл. Это нормально?" – рассказала франковка.

Пользователей соцсети удивила такая ситуация. Они считают, что учить стихи на языке оригинала нормально, но на оценку это не должно влиять. Некоторые также отмечали, что школьники не обязаны учить стихи на русском, ведь произведения на других иностранных языках они не учат в оригинале.

Надо было на русском: в школе Ивано-Франковска возник языковой скандал из-за стиха

Скриншот комментариев

Надо было на русском: в школе Ивано-Франковска возник языковой скандал из-за стиха

Скриншот комментариев

Надо было на русском: в школе Ивано-Франковска возник языковой скандал из-за стиха

Скриншот комментариев

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
конфликт в школе скандал в школе русский язык украинский язык
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
2+2 на украинском точно = 4?
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Serov Oleg
Serov Oleg
и здесь су.ка уже настучала..
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